Berlusconi: "Draghi al Colle? Come premier più vantaggi a Paese"

"Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica mi domando se il suo ruolo attuale continuando nel tempo non porterebbe più vantaggi al nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi e poi ha aggiunto ai giornalisti che gli chiedevano se si vedesse al Quirinale: "Berlusconi come lo vedo? Lo vedo in forma dopo un po' di acciacchi dovuti al Covid (LIVEBLOG) e non ha per il momento idea al riguardo". Il leader di FI ha poi detto: "Draghi ha con me un rapporto solidissimo. L'ho portato io alla Bce, ho partecipato in maniera pragmatica alla sua carriera e alla sua esperienza. Sono io che ho pensato ad un governo di emergenza nazionale. Non penso proprio che ci sia il rischio di regalarlo alla sinistra".