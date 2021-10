Salvini commenta le elezioni comunali: più città al Centrodestra

"Il Centrodestra ha più sindaci di prima". Il segretario della Lega non ammette la sconfitta e commenta così, a botta calda, i risutati delle elezioni amministrative. (TUTTI I RISULTATI NELLO SPECIALE DI SKY TG24) Matteo Salvini manifesta il rammarico di aver perso Roma ma rilancia e sposta il tiro più avanti. "Il nostro obiettivo è vincere le elezioni politiche tra un anno". Poi ci ripensa e torna a commentare i ballottaggi. "L'errore che abbiamo fatto in alcune grandi città è stato quello di arrivare troppo tardi". Il leader del Carroccio lo ha definito un "non voto, con sindaci eletti da minoranze di minoranze. Ha poi attaccato i giornalisti che sarebbero rei di aver svelato lo scandalo Morisi e le connessioni neofasciste di Lega e Fratelli d'Italia. Parole dure vengono rivolte ancora una volta al ministro Lamorgese per la gestione degli scontri di Roma sabato 10 ottobre. "Che la responsabile del Viminale usi gli idranti contro i lavoratori e i guanti di velluto contro gli squadristi, mi stupisce e mi preoccupa", accusa il segretario leghista.