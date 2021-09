Passeggiano nel giardino di Arcore, tenendosi per mano. Lei in lungo abito carta da zucchero è Marta Fascina, deputata di Forza Italia dal 2018. Lui in giacca e cravatta saluta con un gesto l’obiettivo della fotocamera: è il tre volte presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi. La foto, pubblicata sul profilo Instagram di lei, ha sotto di sé una breve descrizione: ‘Buon compleanno amore mio’. Oggi è l’85esimo compleanno del Cavaliere.

La storia d’amore

I due si sono conosciuti quando Fascina, classe 1990 e fresca di laurea in Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma, lavorava all’Ufficio stampa del Milan. Berlusconi ha lasciato il club rossonero nel 2017, ma i due hanno potuto rimanere in contatto nel mondo della politica. Nelle elezioni politiche del 2018 Fascina, calabrese d’origine, viene eletta nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1. Il fidanzamento tra i due dura da più di un anno. Lei ha conosciuto ormai la famiglia Berlusconi e non è più vista come ospite. Il compleanno del Cavaliere lo passeranno insieme nella sua villa di Arcore. Per lui, Marta Fascina, si è anche tatuata le lettere S.B. sull’anulare (come fecero prima di lei anche Francesca Pascale e Sabina Began). Ai festeggiamenti sarà presente anche Luigi, il più giovane e quinto figlio di Berlusconi, il terzo avuto dal matrimonio con Veronica Lario, che ha compiuto 33 anni solo due giorni fa.