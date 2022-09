Calenda: "Il governo Meloni durerà al massimo sei mesi"

La doppia cifra per il suo Terzo polo non è arrivata, ma Carlo Calenda in un'intervista a La Stampa dice di non essere deluso: "Siamo l'unico caso nella storia italiana in cui un movimento politico nato in un mese ha preso quasi l'8%, 2 milioni e 200 mila voti" spiega. I flussi elettorali, dicono "che abbiamo sfondato in tutto il Centro-Nord e che siamo i più votati dai giovani". Al 10%, "ci siamo andati vicino, finendo solo uno 0,3% dietro Forza Italia e solo un punto sotto la Lega, non so se mi spiego. Per Forza Italia è la fine di un percorso di 30 anni, per noi il debutto dopo 30 giorni - sottolinea -. E abbiamo preso un quarto dei voti da elettori che nel 2018 non avevano votato, recuperando un pezzo di astensione". (LO SPECIALE DI SKY TG24 SULLE ELEZIONI - I RISULTATI - LE TAPPE PER AVERE IL NUOVO GOVERNO).