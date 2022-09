Economia

Il tema del prezzo dell’energia e del caro bollette sarà centrale per il prossimo governo che, stando ai risultati delle elezioni del 25 settembre, potrebbe essere guidato da Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio donna nella storia d’Italia. La leader di Fratelli d’Italia ha parlato spesso della questione energetica in campagna elettorale, oltre che nel programma di coalizione e in quello del suo partito: ecco qual è la sua posizione