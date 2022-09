Fico: "Lascio il Parlamento ma farò politica nel M5S a Napoli"

In un'intervista al Quotidiano Nazionale, il presidente uscente della Camera racconta la decisione di tornare a fare politica nella sua città: "Importante l'azione sul territorio". Poi le lodi a Mattarella: "Una guida sicura, gli sono grato". Critico invece su Draghi e il governo: "Non ha voluto affrontare nodi che erano rimasti irrisolti" ascolta articolo Condividi

Da attivista della prima ora a presidente della Camera e poi di nuovo a militante. È la parabola di Roberto Fico, che da parlamentare di punta del Movimento Cinque Stelle si prepara a tornare alla politica del territorio dopo le elezioni del 25 settembre per effetto della regola del doppio mandato. A confermarlo è lui stesso, che in un’intervista al Quotidiano Nazionale svela la decisione di ripartire da dove tutto è cominciato: la sua Napoli. “Me ne vado a testa alta e voglio esserci per la mia città” fa sapere, sottolineando quanto i suoi due mandati tra i pentastellati siano stati segnati dal “legame con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella”. Critico invece su Mario Draghi e la caduta del suo governo: “Crisi vissuta facendo un passo indietro, ma la maggioranza non ha voluto affrontare nodi irrisolti”.

“Doppio mandato giusto” approfondimento Elezioni 2022, il programma dei partiti sul Reddito di cittadinanza "Il futuro non mi preoccupa: sono tranquillissimo e la vivo bene. È dal 2005 che lavoro prima con i meetup e poi nel Movimento e continuerò a svolgere attività rilevanti nel Ms5. È importante esserci anche sul territorio, a Napoli, nella mia città". Questo lo spirito con cui si appresta a vivere la nuova avventura Fico. Nessun dubbio, da parte sua, neppure sul doppio mandato che lo ha ˈcostrettoˈ a lasciare il Parlamento: "È una regola fondante che ho condiviso dall’inizio. In un momento storico in cui alcuni cercano sbocchi e candidature in altri partiti, dimenticando il patto che hanno fatto con gli elettori, io vi resto invece fedele”.

Il rapporto con Mattarella Nell’analizzare i tratti salienti della sua esperienza come terza carica dello Stato, Fico non manca di sottolineare il legame con il presidente della Repubblica: "Parlo poco del Quirinale per rispetto del ruolo e dell’istituzione. Posso dire, però, che non solo c’è stato sempre un rapporto istituzionale molto forte ma che Mattarella è stato un punto di riferimento essenziale per me e per tutto il Paese”. “Da parte mia c’è riconoscenza: nei momenti più difficili è stato sempre una guida sicura. Gli sono grato", aggiunge.

La crisi di governo approfondimento Di Maio, l’ascesa nel M5S e l’addio: storia dell’ex pupillo di Grillo Fico si mostra invece più tiepido nei confronti del premier uscente Mario Draghi e della crisi che ha portato alle sue dimissioni. "Da presidente della Camera - dice Fico - sono stato un passo indietro rispetto a certe dinamiche puramente politiche. Penso, però, che con l’avvicinarsi delle elezioni ogni partito di maggioranza abbia tenuto a marcare la propria identità”. Poi la frecciata: “Nel momento in cui si mettono sul tavolo i nodi, questi vanno affrontati e mi sembra che la maggioranza non abbia voluto affrontare quelli posti dal Movimento".

Il futuro del Movimento approfondimento Elezioni, Idee per l’Italia: le domande di Sky TG24 a Giuseppe Conte "La mia sensazione è positiva e i sondaggi dicono che siamo in crescita. Ma ciò che più considero è quello che vedo andando in giro: c’è entusiasmo. Al Sud ma non solo. Il Movimento è in connessione con il Paese su una prospettiva progressista e ambientalista. Chi ha pensato che fosse una barca che affondava, è andato via". Così intravede il futuro del Movimento Fico, che poi non risparmia lodi alla leadership di Giuseppe Conte: “Sta facendo un ottimo lavoro e dimostrando un grande spirito battagliero”. Dubbi, invece, sul tema alleanze e in particolare su quella con il Partito democratico: "Si vedrà. Ora non è possibile: le cose sono andate come sono andate e ognuno fa la sua campagna".