6/10 ©IPA/Fotogramma

Rimane in carica fino alla fine del governo Berlusconi IV nel novembre del 2011. Alla fine del 2012 lascia insieme ad Ignazio La Russa e Guido Crosetto (in foto) il Popolo della Libertà e fonda Fratelli d’Italia, in cui milita tutt’oggi in qualità di presidente del partito

Dallo scrutinio al giuramento del nuovo governo: i passi successivi al voto