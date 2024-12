Meloni oggi attesa al Senato per le comunicazioni sul Consiglio Ue

Dopo quelle di ieri alla Camera, oggi la premier Meloni è in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. Il vertice "sarà il primo di questa legislatura", i lavori "saranno più snelli e concreti", è "una impostazione che condivido molto", occorre "focalizzare l'attenzione sulla missione dell'Europa", ha già anticipato ieri la Presidente del Consiglio. Per poi ricordare il ruolo di Raffaele Fitto nella Commissione Ue, una vicepresidenza esecutiva che, ha detto Meloni, "non è solo un titolo onorifico ma uno strumento concreto che consentirà di supervisionare e coordinare settori strategici come agricoltura, pesca, economia del mare, housing sociale".