Meloni e Elon Musk, virale il video del bacio fake creato con l'IA

L'intelligenza artificiale ed il precedente

La breve clip, è stato poi chiarito, è stata creata dall’intelligenza artificiale. Tra l’altro non è la prima volta che un contenuto che riguarda Musk e Meloni prende piede sul web, diventando virale. A fine settembre, il patron di X era intervenuto sul suo social per smentire qualsiasi allusione ad una relazione romantica con Meloni, speculazione nata dopo che una foto del capo del governo italiano ed il magnate, era stata scattata durante la cerimonia dei "Global Citizen Awards" a New York. “Ero lì con la mia mamma. Non esiste alcuna relazione sentimentale con la premier Meloni”, aveva chiarito Musk. Tra l’ironico e il perentorio, l’imprenditore sudafricano aveva risposto così ad un post in cui si commentava con un sarcastico “sappiamo tutti cosa è successo dopo…” uno scatto della cena di gala alla Ziegfeld Ballroom di New York. "Giorgia Meloni è ancora più bella dentro che fuori, perché “autentica, onesta e riflessiva. Qualità, queste, che sono rare nel mondo politico". Così aveva detto Musk consegnando il riconoscimento che l’Atlantic Council (influente think tank americano di orientamento liberale) assegna ogni anno alle persone ritenute in grado di fornire “un contributo significativo al miglioramento del mondo”. La premier aveva ringraziato Musk per le sue parole, citando il suo “genio prezioso per l’epoca in cui viviamo”.