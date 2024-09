Musk su X: “Non ho una relazione con Giorgia Meloni”

L’imprenditore sudafricano (patron di Tesla e SpaceX) ha risposto a un post in cui si commentava con un sarcastico “sappiamo tutti cosa è successo dopo…” uno scatto della cena di gala alla Ziegfeld Ballroom di New York dello scorso lunedì

“Ero lì con la mia mamma. Non esiste alcuna relazione sentimentale con la premier Meloni”. Parola di Elon Musk. Tra l’ironico e il perentorio, l’imprenditore sudafricano (patron di Tesla e SpaceX) ha risposto su X a un post in cui si commentava con un sarcastico “sappiamo tutti cosa è successo dopo…” uno scatto della cena di gala alla Ziegfeld Ballroom di New York dello scorso lunedì. Cena dove, effettivamente, a tenere banco pare essere stata la personalità prorompente di Maye Musk in uno scintillante abito in lamè argento.