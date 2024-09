Musk premia Meloni con il "Global Citizen Award 2024"

Il prestigioso riconoscimento conferito alla premier "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024"

La premier Giorgia Meloni ha ricevuto alla Ziegfeld Ballroom di New York il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024". A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il controverso patron di Tesla, X e SpaceX Elon Musk, la cui scelta ha suscitato malumore all'interno del think tank e polemiche politiche. I due erano seduti accanto allo stesso tavolo.