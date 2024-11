Elezioni Usa 2024, che cosa farà Elon Musk nell’amministrazione Trump

Il patron di Tesla, SpaceX e del social media X a ottobre aveva spiegato che “la spesa pubblica viene finanziata con le tasse. E i vostri soldi vengono sprecati. Il Dipartimento per l’Efficienza del governo risolverà il problema”. E adesso che per lui si stanno per aprire le porte di un incarico di governo, si discute su cosa possa fare: anche di questo si è parlato nella puntata di “Numeri”, l'approfondimento di Sky TG24 andato in onda il 13 novembre