Trump e Biden, oggi l'incontro alla Casa Bianca dopo le elezioni Usa

Mentre prende forma la sua squadra di governo, il futuro presidente Usa Donald Trump si prepara a incontrare l’attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. I media sottolineano come il colloquio, previsto per le 17 (ora italiana) nello Studio Ovale, sia “altamente simbolico”: il presidente uscente starebbe cercando di assicurare una transizione pacifica con il suo successore. Al centro dei colloqui, spiegano fonti informate, ci sarà soprattutto la politica estera, con la posizione di Washington nella guerra in Ucraina e in quella in Medio Oriente. Biden, secondo quanto si apprende, vorrebbe premere su Trump affinché non volti le spalle a Kiev: " Abbandonare l'Ucraina significa più instabilità in Europa", ha spiegato il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan.