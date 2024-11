Stati Uniti, acquisto boom di pillole abortive prima che arrivi Trump

Negli Usa è boom di richieste di pillole abortive. Perché le donne americane temono che dopo l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio, il presidente repubblicano possa limitarne la vendita. Aid Access, uno dei maggiori fornitori di medicinali per l'interruzione di gravidanza, ha fatto sapere di aver ricevuto 10 mila richieste del farmaco nelle 24 ore successive alla vittoria del tycoon, un numero circa 17 volte maggiore rispetto alle 600 richieste che l'organizzazione riceve in media ogni giorno. E Just the Pill, un'organizzazione no-profit che prescrive farmaci per l'aborto con visite in telemedicina, ha affermato che 22 dei suoi 125 ordini da mercoledì a venerdì provenivano da persone che non erano incinte.