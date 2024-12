Introduzione

Le tempistiche per l’approvazione della manovra si stanno allungando. L'esame del testo ha subìto dei rallentamenti in commissione Bilancio alla Camera, facendo slittare l'approdo in Aula che sembrava previsto per lunedì 16 dicembre. Questo costringerà ad accelerare i tempi per evitare il rischio di non concludere l’iter entro la scadenza del 31 dicembre. In quel caso scatterebbe l’esercizio provvisorio, un regime eccezionale con limitazioni di spesa.