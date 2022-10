10/10

A differenza dell'occupazione, che già a marzo 2022 aveva superato i livelli pre-Covid, la partecipazione al mercato del lavoro non ha ancora colmato il crollo registrato durante il lockdown: -441mila unità la forza lavoro nel bimestre estivo rispetto al quarto trimestre 2019 (-1,7%), con 60mila persone occupate in più. Il calo della partecipazione e' stato piu' marcato per le donne (-2,0%, contro il -1,6% per gli uomini), già caratterizzate da tassi di partecipazione particolarmente bassi, sia rispetto alla componente maschile sia nel confronto internazionale

Caro energia, emergenza Pmi: il 36% alzerà i prezzi, il 26% pensa di ridurre gli orari