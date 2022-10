2/10 ©Ansa

Intanto, l’indice di misura dell’inflazione utilizzato come base per i rinnovi contrattuali viene fissato al 4,7% quest’anno, al 2,6% nel 2023 e all’1,7% nel 2024. La Nadef ha previsto che il tasso di inflazione comincerà invece a scendere entro la fine del 2022. Per il momento i numeri restano però alti e le conseguenze continuano a essere pesanti: in Italia la spesa delle famiglie per i beni necessari a settembre ha segnato un rialzo dell’11,1%, mai così in alto dal 1983

