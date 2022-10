Vertice ad Arcore tra i leader del centrodestra che parlano di passi avanti per un governo forte, e in tempi brevi. Letta e Conte scendono in piazza con la Cgil che chiede più lavoro e meno sovranismo. Confindustria vede in negativo il prossimo anno con crescita zero e inflazione da record. L'amministratore delegato dell'Eni, Descalzi, a Sky TG24: "Senza investimenti nel settore, l'inverno più duro sarà quello tra il 2023 e il 2024"