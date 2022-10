Governo, non solo la Manovra: le scadenze dei primi 100 giorni

Il prossimo esecutivo, probabilmente guidato dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, avrà a che fare con diverse priorità da incastrare in tempi stretti. Entro novembre potrebbe arrivare un nuovo provvedimento per far fronte al caro energia e in generale alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Poi toccherà alla Legge di Bilancio, da approvare entro il 31 dicembre, che comprende i nodi del taglio al cuneo fiscale e delle pensioni