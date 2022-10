Energia, quanto si riduce la bolletta con gli aiuti statali

Molto più ridotto l’effetto per le famiglie che se la passano meglio: l’agevolazione per la bolletta elettrica copre solo un quinto dell’esborso dovuto alla corsa dei prezzi. Così se è vero che una "famiglia tipo" nell'ultimo anno ha pagato 690 euro in più per la luce, è anche vero che senza intervento pubblico avrebbe dovuto tirar fuori 860 euro.

Considerando i consumi medi di luce e gas di una famiglia, questo sconto, sommato a quello già in vigore prima della crisi energetica, ha permesso di annullare i rincari, comprendo circa il 100 per cento della spesa aggiuntiva .

Per raffreddare i rincari dell’energia lo Stato in poco più di un anno ha speso 66 miliardi. Ma quanto ha inciso questa montagna di soldi pubblici sulle bollette di famiglie e imprese? Partiamo dal cosiddetto bonus sociale, destinato a chi è in gravi difficoltà economiche.

Più corposa la mano data per il gas: gli aiuti valgono il 40 per cento degli aumenti, circa 400 euro l’anno. Senza le misure pubbliche, infatti, l'esborso in più avrebbe raggiunto i mille euro mentre così si è limitato a 600.

Imprese, il credito d'imposta arriva dopo mesi



Per le imprese, invece, gli aiuti funzionano in maniera diversa: non si vedono subito ma c’è una sorta di rimborso, per cui da quando viene recapitata la bolletta a quando arriva l’agevolazione passa qualche mese. Si tratta di crediti d’imposta: nell’ultima versione lo Stato ridà alle aziende dal 30 al 40 per cento dei costi energetici aggiuntivi rispetto al 2019, rinunciando a una porzione di tasse. Un meccanismo che costa oltre 4 miliardi e mezzo al mese.

Prestiti alle aziende con ombrello pubblico

Un ulteriore aiuto alle imprese è, poi, quello della garanzia pubblica gratuita sui prestiti. Per venire incontro a chi non ha in cassa i soldi per saldare le maxibollette, le banche forniscono finanziamenti a costi ribassati e, nel caso in cui l’azienda non riesca a ripagarli, ci pensa lo Stato.

Servono altri miliardi per frenare i prezzi

Quanto visto finora vale ancora per qualche mese. Il 31 ottobre scade il bonus carburanti, a fine novembre terminano le agevolazioni fiscali per le aziende e il 31 dicembre gli sconti sulle bollette per le famiglie. Si pensa, dunque, a una nuova tornata di aiuti ma il problema è quello delle risorse. Il nuovo governo dovrebbe poter contare su una quindicina di miliardi (tra maggiori entrate fiscali e tassa sugli extraprofitti dalle società energetiche). Sufficienti a prolungare gli aiuti di qualche mese. Ma per prorogare ulteriormente tutte le misure e mettere un argine a nuovi aumenti probabilmente serviranno molti più denari.