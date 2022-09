Roma, maxi bolletta a storica gelateria: "È insulto al lavoro"

Economia

In un periodo nel quale il costo di gas ed energia salgono sempre di più, è importante rivedere l’utilizzo di elettrodomestici che consumano molto. Per questo il “piano Cingolani”, che prende il nome dal ministro della Transizione ecologica, prevede un’ampia riduzione da parte delle famiglie grazie ai “comportamenti virtuosi”, che però non verranno controllati

TAGLIARE I CONSUMI INTERNI - Tagliare i consumi di energia è necessario. C’è chi può pensare sia per la tutela dell’ambiente, per la condivisione di un impegno collettivo simile a quello del lockdown, ma è anche e soprattutto per il costo del metano e, quindi, della corrente elettrica. Come sottolinea “Il Sole 24 Ore”, l’aggiornamento tariffario trimestrale deciso dall’autorità dell’energia Arera per il 1° luglio, senza variazioni di rilievo, aveva rinviato di tre mesi la randellata delle bollette prevista per il 1° ottobre