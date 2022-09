3/8 ©Ansa

Ritenendo improbabile un azzeramento di questo incremento, per la Cgia, il nuovo governo dovrà, entro fine 2022, recuperarne almeno la metà (35 mld) per sostenere chi non ha i soldi per pagare le bollette. Dall'indagine fatta lo scorso febbraio da Arte, il 15,4% delle Pmi e degli utenti domestici non era riuscito a pagare le bollette di luce e gas. Sette mesi fa l'ammontare dei debiti era in media tra i 700-800 euro al mese per gli utenti domestici, di circa 5 mila euro per le piccole imprese e le partite Iva

Inflazione, altri 14 miliardi per aiuti a famiglie e imprese