L’ex premier in tarda mattinata ha completato le procedure di registrazione a Palazzo Madama. E ha confermato con un tweet che domani sarà presente in Aula alla prima seduta della nascente XIX legislatura. Berlusconi manca in Parlamento dal 2013 quando per la legge Severino aveva subìto la decadenza da senatore

Nella tarda mattinata del 12 ottobre Silvio Berlusconi , leader di Forza Italia, è arrivato a Palazzo Madama per registrarsi in vista della prima seduta dell'Aula in programma domani. L'ex premier è stato accolto dalla capogruppo di FI al Senato, Anna Maria Bernini. Per Berlusconi si tratta di un ritorno a Palazzo Madama nove anni dopo la decadenza da senatore del 2013. Con un tweet (e una foto) ha confermato di aver completato le pratiche per la registrazione. "Domani sarò presente alla prima seduta di questa XIX legislatura a Palazzo Madama", ha scritto il presidente di Forza Italia (VERSO IL NUOVO GOVERNO: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

Cosa era successo

Nel 2013 Berlusconi, in seguito alla condanna in via definitiva nel processo Mediaset per frode fiscale, subì la decadenza dal suo incarico da senatore per la legge Severino. Il 27 novembre di quell’anno il Senato convalidò la decadenza da senatore di Berlusconi e per sei anni era prevista la sua esclusione dalla vita politica. L’incandidabilità è durata fino al 2019: in quell’anno è stato eletto europarlamentare. Ora, alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 è stato eletto al Senato nel collegio uninominale Lombardia 06 (Monza).

Ieri Fascina ha fatto procedure accreditamento

Intanto ieri è stato il turno di Marta Fascina, la compagna di Silvio Berlusconi, nello svolgere le procedure di accreditamento, nel suo caso quelle dei deputati alla Camera, in vista dell'avvio della nuova legislatura. Completo e cerchietto nero, scarpe sportive, ha detto che è stata “un’emozione".