Berlusconi, la sorpresa di Marta Fascina per il suo 86esimo compleanno

Politica

Il partito di Berlusconi ottiene 45 seggi a Montecitorio e 18 a Palazzo Madama. Ecco chi entrerà in Parlamento, contando che alcuni nomi hanno vinto in più di un collegio e devono scegliere quale seggio mantenere

La coalizione di centrodestra è la grande vincitrice delle ultime elezioni. Fratelli d’Italia guida la vittoria, ma grazie alle regole del Rosatellum anche Forza Italia potrà contare su un buon numero di parlamentari. Silvio Berlusconi si dice convinto che il suo partito – votato da circa l’8% degli elettori – sarà "fondamentale" per il governo. Secondo dati YouTrend, saranno 45 i deputati e 18 i senatori di Forza Italia. Ecco chi sono, contando che alcuni candidati hanno vinto in più di un collegio e devono scegliere quale seggio mantenere

SILVIO BERLUSCONI – Per Silvio Berlusconi si aprono le porte di Palazzo Madama. Il leader e fondatore di Forza Italia è risultato vincitore in diversi collegi proporzionali al Senato : Piemonte P02, Campania P01, Lombardia P02 e Lazio P02. Il Cavaliere è vincitore anche nel collegio uninominale di Monza (U06)

LICIA RONZULLI – Eletta in due collegi plurinominali – Lombardia P01 e Puglia P01 – è anche Licia Ronzulli. Come Berlusconi, risulta la più votata anche in un collegio uninominale, quello di Como (U02)