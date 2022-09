"Ho colpito un brutto insetto che mi girava in fronte. Benissimo, come vede sono ancora in gamba. Ecco qua". Durante l'intervista a "Casa Italia", il programma di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, Silvio Berlusconi è stato protagonista di un curioso siparietto, uccidendo una mosca.

"Questa sarebbe da TikTok", lo ha incalzato Vitale, alludendo al recente sbarco dell'ex premier sul social. "Sì andiamo su, i miei collaboratori lo metteranno certamente su TikTok", ha replicato il leader di Forza Italia. Prima di aggiungere: "Che però per me, non è TikTok. È Tik Tok Tak . E il Tak sono io". Nella giornata di oggi, lo staff del leader di Forza Italia aveva diffuso un altro fuori onda in cui Berlusconi aveva ucciso un altro insetto