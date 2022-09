Salvini: "Collocazione internazionale con Paesi democratici non cambia"

"Con il centrodestra, con Silvio Berlusconi, con Giorgia Meloni, c'é un programma comune. Abbiamo fatto una scelta di unità, se gli italiani ci sceglieranno domenica prossima, per cinque anni a votare non si va più cambi di casacca o partito non ce ne sono più". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, ospite a Zona bianca.

"La collocazione internazionale con i Paesi liberi, democratici e occidentali non cambia e non cambierà mai - assicura - Bisogna intendersi su cosa ci aspettiamo dall'Europa".