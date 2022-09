Giorgia Meloni denuncia la presenza di contestatori alle sue manifestazioni pubbliche e la mancata presenza delle forze dell’ordine. “Voglio capire dal ministro Lamorgese – tuona la leader di Fratelli d’Italia - se qui si sta cercando l'incidente per poi dire che noi siamo inaffidabili, per poi scaricarlo su di noi, per poi farci un po' di campagna elettorale".

“Manca una settimana al voto, il clima sta salendo e non consentirò che si rovini la campagna elettorale di Fratelli d'Italia perché qualcuno non sa fare il suo lavoro". Così Giorgia Meloni che rincara la dose nei confronti ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, denunciando la mancata partecipazione delle forze dell’ordine alla sue manifestazioni (VERSO IL VOTO: LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI I VIDEO - IL TEST PER CAPIRE CHI VOTARE - TROVA IL TUO COLLEGIO ).

“Si cerca lo scontro”

approfondimento

Elezioni politiche del 25 settembre: tutte le notizie IN DIRETTA

La presenza di contestatori ai comizi di Fratelli d’Italia sono una minaccia all’ordine pubblico. La leader di Fdi posta un video, nel quale annuncia di aver chiamato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere spiegazioni . "Sono di ritorno da una manifestazione partecipatissima a Caserta, come partecipatissime sono tutte le manifestazioni di Fratelli d'Italia, però debbo denunciare qualcosa che non funziona: è circa la sesta manifestazione di Fratelli d'Italia, nella quale ci ritroviamo all'interno della piazza dei contestatori". “Debbo capire” – continua la Meloni – “come funziona la gestione dell'ordine pubblico, perché se l'ordine pubblico consente a queste persone di entrare e di mettersi ad insultare Fratelli d'Italia, il rischio che qualcuno possa ad un certo innervosirsi e produrre incidenti”

“Mi aspetto delle risposte”

.Giorgia Meloni ricorda che contestatori infiltrati erano presenti a Trento, a Genova, a Cagliari, a Milano, a Matera, a Caserta. “E il ministro Lamorgese non fa nulla, vorrei fare una campagna elettorale normale come è consentito di farla agli altri". Perché manca una settimana al voto, il clima sta salendo e non consentirò -conclude Meloni- che si rovini la campagna elettorale di Fratelli d'Italia perché qualcuno non sa fare il suo lavoro".