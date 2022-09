Elezioni, l'intervista di Silvio Berlusconi a Sky TG24 in diretta

“Ricordo commosso di Elisabetta II”

“Per me queste sono giornate frenetiche, però oggi come miliardi di abitanti del pianeta mi sono voluto fermare per seguire l'ultimo saluto alla regina Elisabetta. L'ho fatto nel ricordo commosso degli incontri che ho avuto con lei in diverse occasioni, in qualità di presidente del Consiglio italiano”, ha detto Berlusconi. “Con lei oggi se n’è andata una pagina importante della storia non soltanto del Regno Unito, ma del mondo, e in particolare del nostro mondo, dell'occidente, del mondo libero. Si aveva la percezione chiarissima, conversando con lei, di tutto ciò che rappresentava, dell'autorevolezza di un'istituzione antichissima, della sua storia personale attraverso un secolo di vicende europee".

“Concordare scostamento con Europa

Sul caro energia, poi, il leader di Forza Italia ha detto: “Come in guerra, può essere necessario ricorrere a provvedimenti economici straordinari. Lo scostamento di bilancio è uno di questi, ma dev'essere davvero l'ultima spiaggia. E ovviamente va concordato con l'Europa”, ha spiegato il leader di Forza Italia. "Poi naturalmente bisogna affrontare i problemi strutturali, le grandi omissioni che ci hanno portato a questa situazione. La politica dei no della sinistra, no ai rigassificatori, no ai termovalorizzatori, no persino alle energie rinnovabili, con la scusa del paesaggio, no naturalmente alla ricerca sul nucleare di quarta generazione, nonostante l'Europa stessa ci dica che è l'energia pulita del futuro. Naturalmente appena saremo al governo opereremo una totale inversione di linea, dando il via a tutte queste infrastrutture per mettere il paese al riparo da analoghe crisi in futuro. Ma sono interventi che richiedono tempo, purtroppo, non possono incidere su un problema che richiede risposte immediate per le famiglie e per le imprese".