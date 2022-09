Serie A, la Juventus perde a Monza. Vincono Lazio e Fiorentina

Nel pomeriggio domenicale della settima giornata del campionato italiano, i biancocelesti dilagano 4-0 allo stadio Zini: doppietta di Immobile e gol di Milinkovic-Savic e Pedro. Al Franchi, i Viola superano 2-0 i veneti con le reti di Ikonè e Nico Gonzalez. Il Monza trova la sua storica prima vittoria in Serie A battendo 1-0 i bianconeri grazie ad un gol di Gytkjaer ascolta articolo Condividi

Monza-Juventus: la cronaca della partita

Il primo tempo della partita scivola via con buoni ritmi ma poche occasioni da gol. I padroni di casa giocano a viso aperto contro i bianconeri. Al 39esimo la Juve resta in 10 per l'espulsione diretta di Di Maria: fallo di reazione dell'argentino, che ha colpito Izzo con una gomitata al petto. Il risultato si sblocca nella ripresa: al 73esimo il Monza va in vantaggio con Gytkjaer servito da un assist dalla destra di Curria. Nel finale la Juve prova a pareggiare ma senza successo. Il Monza trova la sua prima vittoria in Serie A. Il tabellino di Monza-Juventus 1-0 (HIGHLIGHTS) Gol: 29' st Gytkjaer MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Marlon (10' st Caldirola), P.Marì, Izzo; Ciurria, Sensi (9' st Barberis), Rovella, C.Augusto (40' st Birindelli); Pessina, Mota (10' st Gytkjaer), Caprari (24' st Colpani). All. Palladino JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio (41' st Soulè); McKennie, Paredes, Miretti (41' st Fagioli); Kostic (33' st Kean), Vlahovic, Di Maria. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci) Espulso: Al 40' pt Di Maria (J) per condotta violenta; Ammoniti: Ciurria, Caldirola (M); Bremer (J).



Cremonese-Lazio: la cronaca della partita

Biancocelesti subito avanti con Immobile, servito da un assist perfetto di Milinkovic-Savic. L'attaccante non sbaglia davanti a Radu. Al 17esimo Orsato viene richiamato al Var per un tocco di mano del difensore della Cremonese Lochoshvili. È calcio di rigore: Immobile spiazza il portiere e raddoppia. Nei minuti di recupero del primo tempo arriva il tris firmato da Milinkovic-Savic, bravo a farsi trovare al posto giusto dopo una respinta di Radu su tiro di Zaccagni. Nella ripresa c'è ancora tempo per il poker siglato in contropiede da Pedro al 79esimo. Nel finale palo di Romagnoli su colpo di testa. Il tabellino di Cremonese-Lazio 0-4 (HIGHLIGHTS) Gol: nel pt 6', 20' (R) Immobile, 47' Milinkovic Savic, nel st 33' Pedro CREMONESE (3-4-1-2): Radu, Aiwu, Chiriches (27' Bianchetti), Lochoshvili (1'st Vasquez), Sernicola, Escalante (1'st Ascacibar), Meitè (17'st Pickel), Valeri, Zanimacchia (34'st Milanese), Dessers, Okereke. All.: Alvini LAZIO (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale (11'st Romagnoli), Patric (32'st Gila), Marusic, Vecino (21'st Luis Alberto), Cataldi, Milinkovic Savic (32'st Basic), Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (11'st Pedro). All.: Sarri Ammoniti: Casale, Vasquez per gioco falloso, Sarri per proteste.



Fiorentina-Verona: la cronaca della partita

Viola in vantaggio al minuto 13: primo gol in Serie A per Ikonè che si accentra e segna di sinistro. A metà primo tempo Coppola trattiene lo scatenato attaccante ex Lille e causa un rigore. Ma dagli undici metri Biraghi si fa ipnotizzare da Montipò che para il penalty. Poco dopo il Verona trova il pari con Lasagna ma il gol viene annullato dal Var per fuorigioco. Nella ripresa i veneti sfiorano il pari ma al 90esimo è la Fiorentina a raddoppiare con Nico Gonzalez su assist di Mandragora. Per la squadra di Italiano arrivano tre punti d'oro. Il tabellino di Fiorentina-Verona 2-0 (HIGHLIGHTS) Gol: nel pt 13' Ikoné; nel st 45' Gonzalez FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Venuti, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi, Amrabat (5' st Bonaventura), Mandragora, Ikoné (20' st Gonzalez), Barak (34' st Duncan), Sottil (20' st Saponara), Kouamé (34' st Cabral). All.: Italiano VERONA (3-4-2-1): Montipò, Hien, Gunter, Coppola (1' st Dawidowicz), Depaoli, Tameze (9' st Veloso), Ilic, Lazovic, Hrustic (15' st Verdi), Lasagna (9'st Kallon), Henry (25' st Djuric). All.: Cioffi Ammoniti: Mandragora, Coppola, Amrabat, Henry, Bonaventura, Hien, Barak, Gunter per gioco falloso Note: al 25' pt Biraghi ha fallito un calcio di rigore.