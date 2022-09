Juventus Benfica 1-2: gol e highlights della partita di Champions

La cronaca della partita

Pronti via e la Juventus passa in vantaggio: dopo 4 minuti è Milik a segnare, con un colpo di testa su calcio di punizione calciato da Paredes. Il Benfica però non si scoraggia e prima va vicino al gol in due occasioni, poi trova la rete dell’1 a 1 sul finire del primo tempo con un rigore di Joao Mario. Nella ripresa i portoghesi ribaltano la partita, con David Neres che segna dopo 10 minuti. La Juventus subisce il colpo e rischia varie volte di subire un’altra rete. Alla fine il risultato non cambia più e i bianconeri cadono per 2 a 1 in casa.

Il tabellino di Juventus Benfica (HIGHLIGHTS)

4’ Milik (J), 43’ Joao Mario (rigore), 55’ Neres

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (13' st De Sciglio), McKennie, Paredes, Miretti (13' st Di Maria), Kostic (25' st Kean); Vlahovic, Milik (25' st Fagioli). All.: Allegri.





BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino Luis, Fernandez (36' st Aursnes); Neres (36' st Chiquinho), Rafa Silva (41' st Gonçalves), Joao Mario (41' st Draxler); Gonçalo Ramos (36' st Musa). All.: Schmidt.

Ammoniti: Bah, Miretti, Joao Mario, Perin, Danilo, Paredes, Florentino Luis.