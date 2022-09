Midtjylland-Lazio 5-1: video, gol e highlights di Europa League

Serata da dimenticare per la Lazio in Danimarca. Alla Herning Arena i biancocelesti vengono travolti per 5-1 dal Midtjylland. Paulinho sblocca il match al 26', Kaba raddoppia al 30' sfruttando una disattenzione di Gila. A inizio ripresa palo di Luis Alberto direttamente su corner, sulla ripartenza rigore per i danesi che Evander trasforma per il 3-0. Al 57' accorcia Milinkovic-Savic, ma 10' dopo Isaksen realizza il poker sfruttando la respinta di Provedel sul secondo penalty calciato da Evander. Di Sviatchenko il gol del definitivo 5-1. Nell'altro match del gruppo F il Feyenoord supera con un tennistico 6-0 lo Sturm Graz e ora la situazione del girone vede la 4 squadre tutte a 3 punti con una vittoria e una sconfitta.

Il tabellino di Midtjylland - Lazio 5-1

Reti: nel pt Paulinho al 27', Kaba al 30'; nel st Ferreira al 7' (rig,), Milinkovic al 12', Isaksen al 22', Sviatchenko al 27'.

Midtjylland (4-3-3): Lossl; Thychosen, Sviatchenko, Dalsgaard, Paulinho; Olsson, Martinez (16' st Charles), Ferreira; Dreyer (17' st Sisto), Kaba (42' st Byskov), Isaksen (32' st Chilufya). (16 Olafsson, 30 Ugboh, 4 Gartenmann, 6 Andersson, 19 Kouakou, 21 Hansen, 24 Sorenson, 73 Juninho) All.: Capellas.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Radu (8' st Marusic); Vecino (8' st Milinkovic), Cataldi (24' st Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (31' st Romero), Pedro (8' st Cancellieri) (1 Maximiano, 61 Magro, 4 Patric, 15 Casale, 88 Basic, 50 Bertini). All.: Sarri.

Arbitro: Dabanovic (Mne).

Angoli: 3-2 per la Lazio.

Recupero: 1' e 3'.

Ammoniti: Paulinho e Romagnoli per gioco falloso, Lossl per comportamento non regolamentare.