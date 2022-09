“L’ambiente non è un tema di serie B”

vedi anche

Alluvione Marche, ancora due dispersi. Si contano i danni. FOTO

Parlando poi dell’alluvione nelle Marche, Letta dice: "L'attenzione ai territori deve essere molto maggiore. In questo momento per noi territori vuol dire soprattutto il disastro delle Marche, con l'alluvione e il dissesto idrogeologico. Per questo vogliamo che i soldi del Pnrr vengano ben usati e per noi vuol dire passare dai territori e usarli presto, bene e senza nessuna discussione su rinegoziazioni". Per Letta, "l'argomento con cui abbiamo cominciato la campagna elettorale, l'ambiente, non può più essere considerato di serie B, è un tema fondamentale, a partire dalla mobilità sostenibile che con fatica ci ha portato in giro per i territori perché deve esserci un futuro in cui si riducono emissioni, inquinamento, e si proteggono i territori". E aggiunge: "La campagna elettorale ha svoltato in questi ultimi giorni, ha visto in tanti territori riaprirsi completamente la situazione" ma "per noi, soprattutto ha svoltato dal punto di vista dei temi". Sul palco dell'evento Letta ha abbracciato la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, portando la solidarietà per le vittime causate dal maltempo: "Dobbiamo lavorare perché non succeda mai più quello che è successo nelle Marche in questi giorni, e perché non succeda mai più c'è bisogno l'ambiente sia al centro. Noi lo abbiamo fatto - dice il segretario Pd - La destra su questo passa il tempo a sfottere quelli che parlano di ambiente. Noi non sopporteremo atteggiamenti disfattisti e negazionisti sull'ambiente". Non a caso i loro esempi "sono Orban, Bolsonaro e Trump che sono i peggiori sull'ambiente".