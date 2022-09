9/9 ©Ansa

Sempre il 30 settembre la giornata relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre. Si ricorda che il bollo sulle fatture elettroniche è dovuto a cadenza trimestrale. Un’eccezione è prevista in caso di imposta non superiore a 250 euro. Ulteriore appuntamento è quello per il versamento delle imposte sui redditi previsto il 30 settembre 2022, che interessa lavoratori dipendenti e pensionati e riguarda la quarta o la terza rata