Alluvione Marche, ancora due dispersi. Si contano i danni. FOTO

Per Letta, "l'argomento con cui abbiamo cominciato la campagna elettorale, l'ambiente non può più essere considerato di serie B, è un tema fondamentale, a partire dalla mobilità sostenibile che con fatica ci ha portato in giro per i territori perché deve esserci un futuro in cui si riducono emissioni, inquinamento, e si proteggono i territori". E ha aggiunto: "La campagna elettorale ha svoltato in questi ultimi giorni, ha visto in tanti territori riaprirsi completamente la situazione" ma "per noi, soprattutto ha svoltato dal punto di vista dei temi"