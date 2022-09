Maltempo, Papa: "Dio dia forza a comunità delle Marche"

Il pontefice, durante l'Angelus, ha ricordato le vittime dell'alluvione che ha colpito il territorio marchigiano in queste ore. Ma Bergoglio ha anche rivolto una preghiera per il conflitto in Ucraina: "Non dimentichiamo che la pace è possibile quando tacciono le armi e incomincia il dialogo", ha detto

Il Papa ha rivolto all'Angelus un pensiero alle Marche colpite dall'alluvione (FOTO) . "Prego per i defunti e per i loro familiari, per i feriti e per chi ha subito gravi danni. Il Signore dia forza a quella comunità", ha detto Bergoglio. "Penso ai momenti di crisi personale, sociale, ma anche ecclesiale: a volte ci lasciamo vincere dallo scoraggiamento, o cadiamo nella lamentela e nel vittimismo. Invece - dice Gesù - si potrebbe anche essere scaltri secondo il Vangelo, essere svegli e attenti per discernere la realtà, essere creativi per cercare soluzioni buone, per noi e per gli altri", ha detto poi il Pontefice.

La preghiera per la pace

Papa Francesco non ha dimenticato di parlare delle guerre che affliggono il mondo, in particolare una preghiera per la terra ucraina dallo scorso febbraio devastata dalla guerra (LIVEBLOG CONFLITTO IN UCRAINA). "Continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra" ha detto il Papa all'Angelus. "Non dimentichiamo: la pace è possibile quando tacciono le armi e incomincia il dialogo".

"Su corruzione cristiano non resti indifferente"

"Anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione come quella che il Vangelo ci racconta. Condotte disoneste, politiche inique, egoismi che dominano le scelte dei singoli e delle istituzioni, e tante altre situazioni oscure. Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci o, ancora peggio, lasciar correre, restare indifferenti" ha aggiunto Papa Francesco all'Angelus. "Al contrario, siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene, con la prudenza e la scaltrezza del Vangelo, usando i beni di questo mondo - non solo quelli materiali, ma tutti i doni che abbiamo ricevuto dal Signore - non per arricchire noi stessi, ma per generare amore fraterno e amicizia sociale", ha detto Bergoglio.