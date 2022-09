6/10 ©IPA/Fotogramma

Prima di partire per le Marche "per esprimere di persona la vicinanza ai familiari delle vittime”, il presidente del Consiglio ha presieduto la riunione del governo in cui è stato varato il decreto Aiuti ter. Nel corso del Cdm l’esecutivo ha anche approvato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte alle esigenze immediate per i danni causati dal maltempo e deliberato lo stato d’emergenza