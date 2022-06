“Tutte le iniziative della Santa Sede che possono portare alla pace in Europa sono percepite con grande rispetto”, ha fatto sapere il direttore russo degli Esteri in Ue. Sin dalle prime settimane del conflitto papa Francesco si era proposto di andare personalmente a Mosca e a Kiev per favorire il dialogo tra le parti. Dopo aver incontrato una delegazione ucraina negli scorsi giorni, il Pontefice ha rinnovato la sua volontà, ma al momento i problemi al ginocchio gli impediscono di viaggiare