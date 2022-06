Incrociatore russo avvistato al largo delle coste della Puglia

Il "Varyag" è il gemello del " Moksva" e, secondo quanto riferito da siti specializzati in materia di difesa, sarebbe scortato da un caccia

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

L'incrociatore russo "Varyag", gemello del " Moksva", avanza nel Mar Ionio, al largo delle coste pugliesi, all'altezza di Santa Maria di Leuca, scortato da un caccia. Lo si apprende da siti specializzati in materia di difesa (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE -GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEI NOSTRI INVIATI).