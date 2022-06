Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi 13 giugno sulla crisi. LIVE

Sono ancora circa 500 i civili che rimangono ancora rifugiati nell'impianto chimico Azot a Severodonetsk, tra cui 40 bimbi. E' probabile che la Russia arrivi a controllare l'intero Lugansk in poche settimane, secondo funzionari Usa. Amnesty accusa Mosca di crimini di guerra per l'utilizzo di bombe a grappolo. Oggi a Ginevra la 50esima sessione del Consiglio per i diritti umani Onu. La crisi del grano bloccato in Ucraina sarà di nuovo al centro di contatti tra Ankara, Mosca e Kiev: il presidente turco Erdogan afferma di voler risentire in settimana Putin e Zelensky "per affrontare la questione". L'Ucraina prova intanto a sbloccare l'export dei suoi cereali aprendo due corridoi via terra verso Polonia e Romania. Oggi a Lussemburgo il Consiglio europeo Agricoltura e pesca e quello Affari esteri sul commercio.