Tra i membri dell'Unione europea "ci sono molte proposte diverse, ma in realtà ci sono tre Paesi principali che non vogliono dare il via libera all'Ucraina oggi. E due Paesi stanno cercando attivamente di promuovere idee alternative”, ha detto la vicepremier ucraina per l'integrazione europea, Olga Stefanishina