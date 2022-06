Condanna a morte militari britannici, alta tensione Mosca-Londra

9/12 ©Ansa

Il premier britannico, Boris Johnson, si è detto "sconvolto" per le condanne e ha ordinato ai ministri di fare "tutto ciò che è in loro potere" per ottenerne il loro rilascio. "Condanniamo la falsa condanna a morte di questi uomini. Non c'è alcuna giustificazione per la violazione della protezione a cui hanno diritto. La nostra priorità è lavorare con il governo ucraino per cercare di assicurarne il rilascio il più rapidamente possibile"