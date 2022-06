Guerra Ucraina Russia, le news di oggi 11 giugno sulla crisi. DIRETTA

Il vice capo dell'intelligence militare ucraina, Vadym Skibitsky, ha affermato che Kiev sta perdendo in prima linea e ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per tenere a bada la Russia. La Francia è "pronta a partecipare ad un'operazione" per "sbloccare il porto di Odessa", secondo una fonte dell'Eliseo. Intanto, secondo l'intelligence britannica, a Severodonetsk i russi avanzano lentamente. Il vice-capo degli 007 ucraini lancia un appello dal Guardian: "Stanno finendo le munizioni". La Russia è aperta al dialogo, ma "bisogna essere in due per ballare il tango". Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass, rispetto alla via diplomatica come soluzione al conflitto in Ucraina. Nei commenti rilasciati alle tv russe in occasione del 350mo anniversario dalla nascita di Pietro il Grande, il presidente russo Vladimir Putin si è paragonato allo zar tracciando un parallelo tra quelle che ha descritto come le loro due imprese storiche gemelle per riconquistare le terre russe. L'Ue accelera sul via libera alla concessione dello status di candidato all'Ucraina . In Italia, il sottosegretario di Stato Gabrielli respinge le accuse di dossieraggio dell'intelligence.