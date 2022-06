Ucraina, Zelensky: combatteremo finché avremo armi, ne servono di più

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo consueto video-messaggio in cui fa il punto sulla situazione del conflitto in Ucraina, ha detto che "combattimenti molto feroci continuano nel Donbass (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). La Russia vuole distruggere ogni città, ma l'esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile. Fin quando ci saranno armi pesanti e artiglieria moderna: tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner". Zelensky ha ricordato di aver incontrato a Kiev il segretario alla Difesa britannico Ben Wallace, con cui ha discusso di "come fermare l'aggressione russa, come privarla del potenziale offensivo, di quali altri rifornimenti sono necessari per il nostro esercito. Gli inglesi - ha sottolineato - stanno dimostrando una vera leadership in materia di difesa”.