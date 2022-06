Pubblicato il documento declassificato sulla disinformazione russa

9/9 ©Ansa

In conferenza stampa il sottosegretario ha infine sottolineato che "non ci sono giornalisti né politici" tra le persone monitorate dall'intelligence: "L'ho detto anche in occasione del viaggio di Salvini in Russia. Ciò non ricade nell'attività oggetto dei nostri servizi. Ecco perchè mi ha dato particolarmente fastidio che sul giornale si insinuasse il sospetto che un parlamentare, Vito Petrocelli, fosse oggetto di monitoraggio"