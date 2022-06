4/11 ©IPA/Fotogramma

Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov (nella foto), ha smentito che il presidente Putin sia malato. In risposta a una domanda della tv francese Tf1, Lavrov ha dichiarato in una nota: "Non credo che qualcuno che sia sano di mente possa vedere in questa persona (Putin, ndr) dei segni di malattia o di un disturbo qualsiasi"

Capo degli 007 di Kiev a Sky News: Putin è gravemente malato di cancro