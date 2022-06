Ucraina, Poroshenko a Sky TG24: "Abbiamo solo bisogno di armi"

L'ex capo di Stato di Kiev e leader del partito Solidarietà Europa: "Dobbiamo de-putinizzare l’Europa, fermare i finanziamenti che gli arrivano, fermare i politici e i media pro-Russia. Non fatevi corrompere. Ogni comunicazione con Putin è tossica". Poroshenko era stato fermato alla frontiera ucraina mentre andava verso il congresso del Ppe a Rotterdam: "La colpa è solo di Putin" ascolta articolo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo “Armi, armi e ancora armi”. Di questo ha bisogno l’Ucraina per continuare a lottare contro le forze russe di Putin. A dirlo è l’ex presidente di Kiev Petro Poroshenko, intervistato da Sky TG24 al congresso del Ppe a Rotterdam. “Le armi cambiano la situazione. Potete immaginare che il futuro dell’Europa, del Continente e del mondo dipendano da un centinaio di caccia, da 500 carri armati o da mille unità di pezzi di artiglieria e sistemi di difesa”, continua Poroshenko. L’obiettivo verso cui tendere, tutti uniti, è uno. “Dobbiamo de-putinizzare l’Europa, fermare i finanziamenti che gli arrivano, fermare i politici pro-Russia, i media pro-Russia, le organizzazioni pubbliche che lo sostengono. Smettetela, non fatevi corrompere da quel pazzo maniaco. Ogni comunicazione con Putin è tossica”, dice l’ex presidente di Kiev e leader del partito Solidarietà Europa (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE DI SKY TG24 - I VIDEO E I REPORTAGE DALL'UCRAINA)

Poroshenko fermato alla frontiera ucraina: "Colpa di Putin" vedi anche Live In Bari, Poroshenko: "Contaminazione nucleare non ha confini" Lasciando l’Ucraina in direzione Paesi Bassi per il congresso dei popolari, Poroshenko è stato bloccato due volte alla frontiera. Cosa è successo? “La spiegazione è semplice: inutili idioti del team di Zelensky, di cui spero che lui non sappia”, dice Poroshenko. Che aggiunge: “È stato un attacco a lui, a me e all’unità ucraina e c’è solo una persona che dobbiamo ringraziare per questo: Putin, che cerca di mettere a repentaglio l’unità dall’interno. Ma caro Putin, noi non permetteremo che lei lo faccia. Non avrà questo regalo dall’Ucraina e dagli ucraini”.

"Putin ha cercato di mostrare debolezza Ucraina, Ue e Nato. Non ci è riuscito" vedi anche Zelensky: “Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori” Poroshenko si dice orgoglioso dell’unità dimostrata dall’Ucraina nel far fronte alla guerra. Non solo dalla popolazione o dal governo, ma dalla politica tutta. “Non ci siamo uniti intorno a Zelensky o a Poroshenko, ma intorno all’Ucraina. Abbiamo preso Putin di sorpresa. Contava su tre cose. Credeva che le forze ucraina create dalla mia presidenza fossero deboli e non è vero. Ha cercato di mettere in pericolo l’unità ucraina dall’interno e non è avvenuto. Ha cercato di mostrare la debolezza di Unione europea e Nato, la loro incapacità di prendere una decisione unanime. Non si è verificato”.

"Soluzione diplomatica possibile, ma non ora. Non fidatevi di Putin e non abbiate paura di lui" vedi anche Biden: forniremo a Kiev sistemi missilistici e munizioni più avanzati Sul possibile epilogo del conflitto russo-ucraino, l’ex presidente ritiene che sia possibile procedere con dei negoziati di pace, ma non subito. “La strada più breve verso la pace è rendere l’Ucraina più forte. Con armi, assistenza finanziaria, assistenza logistica”, dice, aggiungendo che servirebbe “una sorta di Piano Marshall per congelare gli asset russi”. Per arrivare a una soluzione diplomatica della guerra, secondo Poroshenko è necessario “dividere l’agenda in due”. Per prima cosa, bisogna puntare “al cessate il fuoco, al ritiro delle truppe e all’assistenza umanitaria, con il rilascio degli ostaggi”. Solo in un secondo momento si potrà pensare a temi come la “sicurezza in Russia e la sicurezza in Europa”. Per riuscire a sostenere una trattativa seria con Putin, Poroshenko dice di avere “alcuni consigli”. Il primo è “non avere paura di Putin. Se avrete paura, lui andrà fin dove gli permetterete”. Seconda raccomandazione: “Putin non dice mai la verità, non fidatevi”. Terzo e ultimo consiglio: “Restate uniti”.