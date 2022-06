Il presidente ucraino, intervistato dall'emittente Usa Newsmax, dice che l’Ucraina e il suo popolo sono il “perimetro difensivo” per il mondo contro l'aggressione e le ambizioni globali di Putin. Ha poi ribadito: “Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia”. E ha ammesso: “La situazione nell'est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento” ascolta articolo Condividi

Zelensky: “Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori” vedi anche Ucraina, storie di paura a Makariv, cittadina ancora svuotata Zelensky ha spiegato: la posizione dell'Ucraina come "perimetro difensivo" per il mondo contro la Russia significa che Kiev non può "cedere" nulla. "Non siamo pronti a cedere nessuno dei nostri territori a Mosca, perché i nostri territori sono i nostri territori: è la nostra indipendenza, la nostra sovranità. Questo è il problema", ha detto il leader ucraino. Ha poi riconosciuto che "ci sono alcune difficoltà con alcuni territori. Ci sono alcuni dettagli, ma tutte queste difficoltà potrebbero essere discusse e quelle discussioni sarebbero necessarie per fermare la guerra".

“Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia” leggi anche Biden: forniremo a Kiev sistemi missilistici e munizioni più avanzati Il presidente ucraino ha ribadito che il suo Paese non ha intenzione di attaccare la Russia o colpire obiettivi sul territorio russo, nemmeno con i sistemi missilistici (probabilmente gli Himars) che Joe Biden ha promesso di inviare. "So che la gente negli Stati Uniti sta dicendo, o qualcuno alla Casa Bianca sta dicendo, che potremmo usarli (gli Himars, ndr) per attaccare la Russia. Non abbiamo intenzione di attaccare la Russia. Non siamo interessati alla Federazione Russa. Non stiamo combattendo sul loro territorio", ha detto Zelensky.

“La situazione nell'est è molto difficile” vedi anche Ue trova l'intesa: stop al petrolio russo via mare. Le nuove sanzioni Il leader ucraino ha poi parlato della situazione sul campo di battaglia. "La situazione nell'est è molto difficile. Ogni giorno perdiamo dai 60 ai 100 soldati e contiamo qualcosa come 500 feriti in combattimento", ha detto. Anche in un video postato sui suoi social qualche ora prima, aveva sottolineato: “La situazione nella direzione del Donbass è molto complicata. Severodonetsk, Lysychansk, Kurakhove sono ora l'epicentro dello scontro". Ma aveva aggiunto, rivendicando i successi di Kiev in altre zone del Paese, da Kherson a Kharkiv: “La situazione del fronte va valutata in modo completo, non in un'area, quella più rigida e che attira maggiormente l'attenzione, ma sull'intero fronte". Poi aveva definito “semplicemente folli” gli attacchi russi a Severodonetsk, “data la presenza di una produzione chimica su larga scala”.