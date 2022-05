2/9 ©Ansa

A piegare le ultime resistenze dell'Ungheria e dei suoi vicini è stato l'inserimento nelle conclusioni non solo dell'esenzione del petrolio che arriva in Ue via oleodotti, ma anche di una postilla secondo la quale Bruxelles si impegna a introdurre "misure di emergenza" in caso di interruzione della fornitura di energia da parte di Mosca (nella foto, Viktor Orbán)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia