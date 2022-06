Il presidente Usa, in un lungo editoriale sul New York Times, annuncia che il Paese fornirà all’Ucraina dei sistemi “che consentiranno di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia”. Si tratterebbe dei sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri. Ha poi ribadito: “Non stiamo incoraggiando l'Ucraina a colpire oltre i suoi confini”. E ha aggiunto: “Al momento non hanno alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche” ascolta articolo Condividi

Gli Stati Uniti forniranno all'Ucraina sistemi missilistici "più avanzati" per colpire "obiettivi strategici". Ad annunciarlo è stato Joe Biden. Il presidente americano, in un lungo editoriale sul New York Times dal titolo "Che cosa l'America farà e che cosa non farà in Ucraina", ha parlato del conflitto russo e ha specificato: "Non stiamo incoraggiando l'Ucraina a colpire oltre i suoi confini". Poi ha ribadito: "Come ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, questa 'guerra finirà definitivamente solo con la diplomazia'. Ogni negoziato riflette i fatti sul campo. Ci siamo mossi rapidamente per inviare all'Ucraina una quantità significativa di armi e munizioni in modo che possa combattere sul campo di battaglia e trovarsi nella posizione più forte possibile al tavolo dei negoziati" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LE DIRETTE DEGLI INVIATI DI SKY TG24).

Biden: “Forniremo a Kiev sistemi missilistici e munizioni più avanzati” leggi anche Biden: “La guerra in Ucraina accresce rischi simili in Asia-Pacifico” Sul giornale, Biden ha ricordato tutte le armi che gli Usa hanno inviato a Kiev dal 24 febbraio, quando è iniziata l'invasione da parte della Russia. "L'obiettivo dell'America è semplice: vogliamo vedere un'Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni", ha scritto il presidente. Poi ha annunciato: "Ecco perché ho deciso che forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzati, che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina".

Si tratterebbe dei sistemi missilistici Himars vedi anche Guerra in Ucraina, cos'è e come funziona il drone turco Bayraktar TB2 Il presidente americano non ha precisato se si tratti di quei missili a lungo raggio che solo due giorni fa, e nelle ultime ore di nuovo la Casa Bianca, aveva smentito di voler inviare a Kiev. Secondo fonti dell’amministrazione americana, gli Stati Uniti dovrebbero fornire i sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri. Già nei giorni scorsi la Cnn aveva riportato che la Casa Bianca stava preparando un nuovo pacchetto di aiuti militari che avrebbe incluso sistemi di missili a medio/lungo raggio: Multiple Launch Rocket System (Mlrs), capace di lanciare missili sino a 300 km di distanza, e l'Himars, una versione più leggera del primo ma capace di sparare lo stesso tipo di munizioni.

“Non stiamo incoraggiando l'Ucraina a colpire oltre i suoi confini” vedi anche Guerra Ucraina, Putin continua a perdere pezzi tra i suoi fedelissimi Tornando all’editoriale di Biden, il presidente ha sottolineato: “Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d'accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo". E ancora: "Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non stiamo incoraggiando o consentendo all'Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia". Biden ha poi spiegato che “continueremo a rafforzare il fianco orientale della Nato con forze e capacità degli Stati Uniti e di altri alleati” e ha ricordato di aver “accolto con favore le richieste di adesione alla Nato da parte della Finlandia e della Svezia, una mossa che rafforzerà la sicurezza complessiva degli Stati Uniti e della regione transatlantica grazie all'aggiunta di due partner militari democratici e altamente capaci".

“Retorica nucleare pericolosa e irresponsabile” vedi anche Russia, quante atomiche possiede Mosca e dove possono colpire. REPORT Biden ha parlato anche della minaccia nucleare, sottolineando che gli Stati Uniti "al momento non hanno alcuna indicazione che la Russia abbia intenzione di usare armi atomiche in Ucraina, sebbene la retorica di Mosca sullo spettro del nucleare sia di per sé pericolosa ed estremamente irresponsabile". Il presidente ha poi ribadito che "qualsiasi uso di armi nucleari in questo conflitto su qualsiasi scala sarebbe completamente inaccettabile per noi così come per il resto del mondo e comporterebbe gravi conseguenze".