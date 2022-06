5/10 ©Ansa

E Bondarev non è stato il primo diplomatico a essersi dimesso dall'inizio della guerra in Ucraina: a marzo aveva lasciato (il suo incarico e il Paese) anche Anatoly Chubais, dal 2020 inviato speciale di Mosca per il clima. È conosciuto come l'architetto delle privatizzazioni in Russia degli anni Novanta ed è stato anche vicepremier. Forbes l’ha definito “il più alto funzionario russo a essersi dimesso in seguito all’invasione dell’Ucraina”

